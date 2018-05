Schorndorf.

Tragischer Unfall am Mittwoch gegen 18.50 Uhr im Linsenweg in Oberberken. Ein 33-Jähriger wurde unter einem Stapel von Baumstämmen eingeklemmt. Schwer verletzt musste er vom Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Feuerwehren von Schorndorf und Oberberken beteiligten sich am Einsatz. Es mussten Baumstämme beiseite geräumt werden.