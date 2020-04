Schorndorf Mehrere Corona-Fälle im Haus Röder

In der Stellungnahme des Landratsamtes zu den Corona-Fällen in Schorndorf wird darauf verwiesen, dass Infektionen in solchen Einrichtungen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht vermeidbar seien. Mit als besonders kritisch eingestuften Einrichtungen stünden Gesundheitsamt und Rems-Murr-Klinik daher auch losgelöst von Infektionen schon seit Wochen im direkten Austausch. Träten Infektionen auf, komme es je nach Einzelfall zu einer Quarantäne, zu Testungen oder besonderen Maßnahmen des Infektionsschutzes, heißt es in der Stellungnahme, in der auch eingeräumt wird, dass bei der Ausstattung mit Schutzkleidung die Engpässe in solchen Einrichtungen immer größer würden – vor allem auch deshalb, weil vom Land bisher wenig komme.

