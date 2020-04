Schorndorf/Melbourne Wo Home-Schooling nichts Neues, sondern Alltag ist

Ich habe meine Tochter ebenfalls ein paar Tage, bevor es zu offiziellen Schulschließung kam, zu Hause behalten. Die Schule hatte großes Verständnis dafür, und es war kein Problem für meine Tochter, ihre Aufgaben entweder per E-Mail oder mit Google-Classrooms und dem Student-Online-Portal, das die Schule unterhält, zu bekommen. Da zu diesem Zeitpunkt auch bereits viele Schulen eine Schließung erwarteten, gab es bereits erste Versuche mit Zoom, um die Schüler, die zu Hause geblieben waren, online am Unterricht teilhaben zu lassen. An den allermeisten Sekundarschulen haben die Schüler ein Laptop, und die Schulbücher sind auch als Digitalversion auf dem Laptop der Schüler. An der Schule meiner Tochter wird sehr viel digital gearbeitet. Schüler müssen ihre Laptops geladen in die Schule mitbringen, E-Mails lesen (auch am Abend) und viele Aufgaben werden den Lehrern per Google-Docs zugeschickt. Das ist keine neue Situation für die Schüler oder Lehrer, sondern der Alltag. An der Schule meiner Tochter gibt es außerdem sogenannte „Wellbeing counsellors“, also Seelsorger oder Sozialpädagogen, die für die Schüler auch während der Schulschließung da sind. Ich finde es wichtig, dass Schüler bei Bedarf auch weiterhin die Möglichkeit haben, psychologische Unterstützung durch die Schule zu erhalten.

Deutschland steckt, was die Digitalisierung der Schulen angeht, ja noch sehr in den Kinderschuhen. Aufgaben können hier zum Teil nicht mal per E-Mail verschickt werden, weil manche Eltern keinen Zugang haben. Welche Möglichkeiten werden in Australien fürs Unterrichten in der Corona-Krise genutzt?

Da die Digitalisierung an den australischen Schulen sehr fortschrittlich ist, ist es bestimmt für Lehrer, Eltern und Schüler viel einfacher zu kommunizieren. Es ist selbstverständlich, dass Schulen die E-Mail-Adressen der Eltern haben, alle Schüler haben eine individuelle Schul-E-Mail-Adresse und auch die Lehrer, die dort unterrichten. Offiziell haben wir ja noch Ferien, aber wir haben bereits vor der Schulschließung eine E-Mail von der Schule erhalten, die die Eltern genau informierte, was von Schülern im Falle einer fortführenden Schulschließung nach den Ferien erwartet wird: Unterricht findet nach dem Stundenplan statt, Schüler müssen also ab 8.30 Uhr morgens an ihrem Laptop sitzen. Unterrichtet wird mit Hilfe von Google-Classrooms, Google- Meet und Zoom.

Wie funktioniert für dich der Unterricht auf Distanz konkret?

Meine Situation ist etwas anders: Ich unterrichte an der Victorian School of Languages im Distance Education (Fernunterrichtsbereich). Die VSL ist eine staatliche Schule, die über 40 Sprachen in ganz Victoria unterrichtet. Der meiste Sprachunterricht findet samstagmorgens statt in sogenannten VSL Centre Classes, aber es gibt auch den Fernunterrichtsbereich, in dem ich unterrichte. Unsere Fernunterrichtskurse sind von Klasse fünf bis zwölf und wir unterrichten zwölf Fremdsprachen, unter anderem Deutsch. An unserer Fernunterrichtsschule sind etwa 1400 Schüler eingeschrieben. Meine Schüler sind in ganz Victoria verteilt, manche leben auch in anderen Staaten oder sind im Ausland. Unsere Sprachkurse werden von uns Lehrern geschrieben und sind für die Klassen elf und zwölf per App zugänglich, das heißt, Schüler erhalten ein Log-in und dann müssen sie den Online-Kurs machen. Jede Woche müssen bestimmte Aufgaben in der App zur Korrektur an den jeweiligen Lehrer geschickt werden und es gibt alle 14 Tage eine 15-minütige mündliche Unterrichtsstunde entweder per Skype, Zoom oder am Telefon. Die Schüler bekommen wöchentliches Feedback für ihre schriftlichen Aufgaben, aber auch für den mündlichen Unterricht.

Hast du auch persönlichen Kontakt mit deinen Schülerinnen und Schülern?

Normalerweise haben die elften und zwölften Klassen einmal pro Term einen Tag sogenannten Face-to-Face-Unterricht in unseren Seminarräumen in der Stadt, aber aufgrund der derzeitigen Situation haben wir diesen vor den Ferien auch via Zoom Online gehalten. 37 Schüler hatten sich eingeklickt, und so konnte man Grammatik erklären, eine Hörverständnisübung machen, als Vorbereitung auf einen Test, aber auch Sprechübungen. Schüler konnten in Gruppen in virtuellen Räumen sprechen üben, und ich konnte mich als Lehrer zwischen verschiedene Räumen bewegen.