Schorndorf.

Ein 33-Jähriger fuhr am frühen Montagmorgen gegen 1.45 Uhr auf der L1150 zwischen Miedelsbach und Steinbruck. Dabei war er wohl zu schnell unterwegs, sodass er in einer Kurve mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.