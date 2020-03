Schorndorf/Welzheim Messer an die Kehle: Brautvater rastet aus

Schorndorf.

Weil die Frauen aus der Familie seines Schwiegersohns nicht aufhören wollten, Gift gegen die geplante Hochzeit seiner einzigen Tochter zu spritzen, ist ein Brautvater an einem Freitagabend sechs Wochen vor dem Hochzeitstermin vor dem Welzheimer Café Mocca ausgerastet: In einem Wutanfall hat er den Ehemann einer der Frauen beschimpft und mit einem Teppichmesser bedroht. Dass er das Messer tatsächlich an die Kehle des anderen gesetzt hat, davon zeigte sich nicht nur der Staatsanwalt, sondern auch Richterin Petra Freier in einer Verhandlung im Amtsgericht Schorndorf überzeugt. Für Dr. Max Klinger, den Verteidiger des 45-jährigen, türkischstämmigen Brautvaters, war die Sache indes gar nicht so klar. Er nahm dem als Zeuge in die Verhandlung geladenen Geschädigten seine Version der Geschichte nicht ab. Und auch der Mandant blieb bis zuletzt dabei: Er habe den 36-jährigen Welzheimer zwar angeschrien, aber nicht beleidigt, nicht geschlagen und schon gar nicht mit dem Messer bedroht. „Ich habe gar kein Messer“, versicherte er in der Verhandlung. Einträge im Vorstrafenregister hat er ebenfalls nicht.