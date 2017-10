Schorndorf-Miedelsbach Ortsumfahrung: Kennzeichen bei Zählung erfasst

Hans-Joachim Hartmann ist immer noch empört. Dabei liegt der Grund seines Ärgers nun schon gut zwei Wochen zurück. Der Rudersberger war an einem Donnerstag zum Einkaufen in Miedelsbach. Beim Ausfahren aus einem Supermarkt entdeckte seine Frau, dass jemand ihr Autokennzeichen dokumentierte. Verkehrszählungen hatte Hartmann bereits erlebt. Dass aber jemand sein Kennzeichen dabei notiert, erschien ihm dann doch höchst fragwürdig. Er stellte sich die Frage: Weshalb wurde sein Kennzeichen erfasst? Und ist das überhaupt rechtens? Mit dieser Form der Überwachung könnten schließlich ziemlich persönliche Bewegungsprofile erstellt werden.

Massenhafte, anlasslose Erfassung von Kennzeichen nicht erlaubt

Zur Rechtslage: Grundsätzlich gelten Autokennzeichen als personenbezogene Daten. Genauso wie Namen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Eine massenhafte und anlasslose Erfassung ist daher grundsätzlich nicht erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht hat dies 2008 auch den Polizeibehörden untersagt. Damit hatten sie ein Gesetz des Landes Hessen kassiert, das dies zuvor erlaubt hatte.

Bei Privatunternehmen gängige Praxis

Weshalb sollte also einer Stadtverwaltung erlaubt sein, was Polizeibehörden verboten ist? Vorweg: So eindeutig, wie das Urteil des Verfassungsgerichts suggeriert, ist die Handhabe in der Praxis keineswegs. Im Bereich von Privatunternehmen etwa ist die massenhafte Erfassung und Auswertung von Kennzeichen bis heute gängige Praxis, etwa bei Zufahrten zu Firmenparkplätzen. Was mit den Daten passiert, ist eine juristische Grauzone. Auch im Bundesdatenschutzgesetz in seiner aktuellen Fassung von Juli 2017 ist keine explizite Regelung zu dieser Frage zu finden.

Und immer wieder kommt es vor, dass Behörden für die Verkehrsplanung auf die Erfassung von Autokennzeichen zurückgreifen. So etwa die Bundesanstalt für Straßenwesen bei der Fahrleistungserhebung im Jahre 2014. Dabei wurden nicht nur stichprobenartig Tachostandablesungen vorgenommen, sondern auch Kennzeichen erfasst. Mit Kameras und Radargeräten dokumentierte die Behörde Verkehrsströme sowie die Zahl ausländischer Fahrzeuge.

Verkehrszählung in Schorndorf

Bei der Verkehrszählung, die unlängst in Schorndorf stattgefunden hat, geht es um ein Thema, das die Miedelsbacher schon seit geraumer Zeit umtreibt: den Durchfahrtsverkehr, den viele Einwohner gerne so schnell wie möglich um den Ortsteil herum umgeleitet sehen möchten. Dass eine Ortsumfahrung für die Landesstraße 1148 kommen soll, ist beschlossene Sache. Die Stadt befindet sich bereits in der Vorplanungsphase. Wo genau die Straße verlaufen wird, ist allerdings noch unklar. Zwei Optionen standen anfangs in der Diskussion. Dass der Sportplatz für eine Straße aufgegeben wird, steht mittlerweile aber nicht mehr zur Debatte. Der Rudersberger Gemeinderat hat einer Strecke, die auch über die Gemarkung der Gemeinde führt, im Sommer grundsätzlich zugestimmt. Dies jedoch an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Unter anderem, dass die Planung gemeinsam erfolgt, keine Mehrbelastung durch überörtlichen Verkehr zur Folge hat und der Betrieb der Wieslauftalbahn auch in Zukunft gesichert sei.

Belastbare Daten müssen her

Auch deshalb hat die Stadt bislang noch kein endgültiges Konzept vorgelegt. „Für die Planung der Ortsumfahrung ist es relevant, zunächst die Verkehrsbewegungen zu erfassen“, sagt Jan Grube, zuständig für die Planung beim Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht. Schließlich müsse man belastbare Daten haben, wie viel Verkehr tatsächlich durch den Ort fließe. Die Zahlen, auf denen die Pläne bislang basieren, seien dafür aber deutlich zu alt. Deshalb habe die Stadt ein Planungsbüro damit beauftragt, dies zu untersuchen.

Wie viele Fahrzeuge fahren durch den Ort – und wie viele bleiben dort?

Wichtig sei dabei weniger die Frage, wie viele Fahrzeuge auf der Durchfahrtsstraße unterwegs seien. Es gehe vielmehr darum, zu erfassen, wie viele Fahrzeuge durch Miedelsbach fahren oder zum Ziel- und Quellverkehr zählen, also den Teilort als Ziel oder Ausgangspunkt haben. Und damit verbunden die Frage, ob eine Ortsumfahrung tatsächlich eine Entlastung bringe. Dazu sei es nötig gewesen, mit Hilfe von Radargeräten und Videoaufnahmen, Kennzeichen zu erfassen. Allerdings nur an den Ein- und Ausfahrten von Kreuzungen und Kreiseln in Miedelsbach.

Daten nach Aufzeichnung verschlüsselt und anonymisiert

Die Stadt erhofft sich durch die Zählung belastbare Daten über das Verkehrsaufkommen in dem Teilort. Und dadurch mehr Klarheit bei der Planung der Umgehungsstraße sowie letztlich auch mögliche Rückschlüsse darauf, an welcher Stelle eine Umgehungsstraße am besten wäre.

Die Daten habe man deshalb äußerst sensibel behandelt, versichert Grube. Direkt nach der Aufzeichnung seien sie verschlüsselt und somit anonymisiert worden. Weder das Planungsbüro noch die Stadt könne also sagen, wer zum Zeitpunkt der Verkehrszählung in Miedelsbach unterwegs war. Es gehe ja auch keineswegs darum, Bewegungsprofile von Bürgern zu erstellen. Sondern um eine möglichst exakte Erfassung der Verkehrsflüsse. Ganz im Sinne derjenigen Miedelsbacher, die auf eine zügige und schlüssige Umsetzung der Umgehungsstraße hoffen. Hinsichtlich des Datenschutzes hat Grube deshalb keine Bedenken. Mit den Daten sei man vertraulich umgegangen. Nichts sei dauerhaft gespeichert worden.

Keine konkreten Aussagen vor Frühjahr 2018

Die Ergebnisse der Zählung liegen laut Grube zwar noch nicht vor, werden aber in die weitere Planung miteinfließen. Dann erst wird die Stadt auch konkrete Aussagen zum Straßenverlauf sowie zum Anschluss an die Landesstraße 1148 machen können. Vor Frühjahr 2018 sei damit allerdings nicht zu rechnen.