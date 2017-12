Schorndorf Mit Kindern über den Tod sprechen

Für Erwachsene ist der November Gedenkmonat und der Advent für Trauernde oft eine emotional besonders schwere Zeit. Für Kinder sind Tod und Sterben immer ein Thema: Ohne darin ein Tabu zu sehen, sprechen sie unverkrampft und unvermittelt darüber – beim Gang über den Friedhof, am Mittagstisch, im Auto, beim Zubettbringen. Mama, wie ist das, wenn man tot ist? Papa, sterben eigentlich nur alte Menschen? Stirbst du mal vor mir? Oma, kriegt der Opa jetzt im Himmel auch was zu essen? Was ist eigentlich eine Leiche? Fragen, die Erwachsene erschrecken – auch, weil wir sie längst aus unserem Leben verbannt haben.

Für Gabriele Schmidt-Klering, die drei Trauergruppen für Kinder und Jugendliche im Familienzentrum betreut und auch schon einen Erziehungsratgeber zum Thema geschrieben hat, sind sie gar nicht schlimm, sondern ein ganz natürliches Interesse an einem Vorgang, der zum Leben gehört: „Kinder erforschen sich die Welt jeden Tag neu.“

Thema nicht vertagen oder umlenken: „Das spüren Kinder.“

Und so empfiehlt sie Eltern und Großeltern, Erzieherinnen und Lehrern auch, solchen Fragen – wie alle Kinderfragen – offen, zugewandt und ehrlich zu begegnen und mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Achtsamkeit ist für sie die richtige Haltung. Auf keinen Fall, rät die Trauerbegleiterin, sollte das Thema vertagt oder umgelenkt werden: „Das spüren die Kinder.“

Wird sie selbst von Kindern auf den Tod angesprochen, ist ihre erste Reaktion oft die Gegenfrage: „Wie kommst Du jetzt darauf?“ Denn zuzumachen und nichts zu sagen, ist für Schmidt-Klering keine gute Strategie: „Damit nimmt man den Kindern die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen.“

Die Endgültigkeit des Todes ist schwer zu begreifen

Kinder, das weiß die 60-Jährige aber natürlich auch, fragen deshalb so furchtlos, „weil sie die Endgültigkeit des Todes noch nicht begriffen haben“. Bis zum zehnten Lebensjahr wird Tod oft mit Abwesenheit gleichgesetzt. Doch anstatt Tod und Sterben zu tabuisieren, würde sie es schon in der frühen Bildung im Kindergarten einbetten: So wie Kindergruppen zur Polizei oder zur Feuerwehr gehen – „und das ist ja auch nicht furchtlos, wenn ein Haus brennt oder ein Unfall geschieht “ – könnten sie doch auch den Friedhof besuchen.

Und Hilfsmittel gibt es, um mit Kindern ins Philosophieren zu kommen – auch ohne den Kleinen mit dem Holzhammer klarzumachen: So, jetzt reden wir mal über den Tod. Gabriele Schmidt-Klering nutzt Bilderbücher wie Antje Damms „Frag mich!“ – und orientiert sich an den darin enthaltenen Fragen: Was macht dich traurig? Welches Ding bewahrst du für immer auf? Wen vermisst Du? Wovor fürchtest Du dich? Hast Du schon mal ein totes Tier gefunden und was hast Du damit gemacht?

Kinder brauchen Hoffnung

In ihren Trauergruppen lässt sie die Kinder und Jugendlichen Erinnerungshefte führen und versucht über Bilderkarten die Gefühlslage zu erkunden. Und in Bildern, weiß die Erzieherin, „bringen Kinder zum Ausdruck, was sie beschäftigt“.Und auch wenn sie um ehrliche Antworten bemüht ist, sie versucht – altersgerecht – auch ein positives Bild zu geben, Hoffnung zu vermitteln und zu signalisieren, dass sie als Gesprächspartner zu Verfügung steht.

„Kinder brauchen für sich auch eine Hoffnung auf ein gutes Weiterleben.“ Und so antwortet sie auf die Frage, ob es dem Verstorbenen gut oder schlecht gehen mag: „Ich denke, es geht ihm gut.“ Oder begegnet der Sorge – stirbt der Papa jetzt auch? – mit der geringen Unwahrscheinlichkeit, dass das passieren wird. Dass es nicht geschehen wird, „das sage ich nicht“.

"Halbwahrheiten helfen wenig."

Grundsätzlich sollten Erwachsene aber immer so antworten, „dass das Kind sich wieder vertrauensvoll an einen wenden kann“. Und Halbwahrheiten helfen wenig: „Die Kinder wissen viel und erfahren’s dann von woanders.“ Kinder, weiß die 60-Jährige, brauchen wahrheitsgetreue Informationen und müssen Abschied nehmen können.

Rituale, schreibt sie in ihrem Buch, „geben Sicherheit und Halt“ – und müssen gar nicht spektakulär sein: So hilft es vielleicht schon, jeden Sonntag am Frühstückstisch eine Kerze für den Verstorbenen anzuzünden, abends ein besonderes Erinnerungslied zu singen oder Gedankenzettel in einer Dose zu sammeln. Und an Weihnachten darf natürlich auch die Trauer um Verstorbene Raum bekommen: „Ihr dürft traurig sein“, sagt Gabriele Schmidt-Klering den Kindern in ihren Trauergruppen, „aber auch ein Fest feiern“.