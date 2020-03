Schorndorf Mit UV-Licht gegen Viren und Keime

Lösungsmittel wird während der Reinigung ständig desinfiziert

Schon bislang war’s so, dass das chemische, nichtwässrige und noch in einem Tank befindliche Lösungsmittel schon während des Ladevorgangs – in die Maschine passen maximal 30 Kleidungsstücke – zur Vorabdesinfektion einer mehrminütigen Ozonbehandlung unterzogen wird. Und bevor das Lösungsmittel vom Tank in die Trommel gepumpt wird, wird dort ein Vakuum erzeugt, indem die in der Trommel befindliche Luft etwa zwei Minuten lang abgesaugt wird. Im zweiten, je nach Programm zwischen 16 und 20 Minuten dauernden Reinigungsschritt kommt die neue UV-Anlage –, von außen nur an einem auf die Reinigungsmaschine aufgesetzten Steuerungskästchen und einem Stück Rohr mit dem eingesetzten UV-Strahler erkennbar – zum Einsatz. Das beim Reinigungsmittel eingesetzte Lösungsmittel läuft kontinuierlich über den Filter und durch die UV-Licht-Anlage mit der Folge, dass alle Keime und Viren, die von der Kleidung und aus der Maschine herausgezogen werden, abgetötet werden – und zwar ohne die Bildung schädlicher Nebenprodukte. Bisher habe es keine Möglichkeit gegeben, das Lösemittel auch während des Reinigungsprozesses zu desinfizieren, sagt Andreas Viebig, der mit Blick auf das Ergebnis von einer nahezu 100-prozentigen Keim- und Virenfreiheit spricht. Für die es allerdings noch einen dritten Schritt braucht, der aber auch schon bislang Standard war. Nach dem Reinigungsvorgang muss die in der Trommel befindliche Wäsche nämlich noch geschleudert und getrocknet werden und eine thermische Desinfektion durchgeführt werden. Das wiederum geschieht, indem die Luft am Heizregister ständig mit etwa 130 Grad thermisch entkeimt und die Wäsche dann mit einer Trommelausgangstemperatur von knapp über 60 Grad schonend getrocknet wird.

„Wenn jemand in diesen Zeiten etwas in die Reinigung bringt, sollte er es weitestgehend keim- und virenfrei zurückbekommen“, meint Andreas Viebig und versichert, dass im Rems-Murr-Kreis keine andere Reinigungsfirma außer seiner eigenen bislang über eine solche UV-Anlage verfüge. Und möglicherweise könnte das ein Anreiz sein, dass Einzelpersonen aus besonders Corona-kritischen Berufen, die bislang schon vereinzelt zu seiner Kundschaft gehörten und deren Kleidung nicht in einer Großwäscherei gereinigt werde, seine Dienste verstärkt in Anspruch nähmen. Im Übrigen bieten Andreas Viebig und Pierre Bittner nach vorheriger Absprache in ihrer Reinigung auch die Möglichkeit an, dass Menschen mit einem Beutel voller Wäsche vorbeikommen und diesen eigenhändig in die Reinigungstrommel stecken und auch wieder herausnehmen. So werde, so Viebig, gewährleistet, dass die Kleidung von einer Person A ganz sicher nicht in Berührung mit der Kleidung von Person B komme.