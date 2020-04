Schorndorf Mittlerweile zwölf Corona-Tote im Haus Röder

Die leisen Hoffnungen auf einen glimpflichen Verlauf aber zerschlugen sich total: Bis Mitte April waren bereits acht der infizierten alten Leute gestorben.

„Der Betreiber ist sehr kooperativ, die Zusammenarbeit läuft reibungslos“

Warum konnte sich das Virus derart im Haus verbreiten? Es gebe „keine Erkenntnisse“ auf Hygiene- und Sicherheitsversäumnisse, betonte das Landratsamt. Zitat Landrat Richard Sigel: „Der Betreiber ist sehr kooperativ, die Zusammenarbeit läuft reibungslos, wir können nichts Negatives sagen.“ Stand heute ist diese Frage immer noch drängend, klaffend offen.

Warum sind so viele der Infizierten gestorben? Hier liegt eine Antwort zumindest etwas näher: Das Haus Röder ist eine Einrichtung mit besonderem Zuschnitt, manche sagen, die Seniorenresidenz sei in gewisser Weise fast so etwas wie ein privat geführtes Hospiz. Viele Hochbetagte, die schwere Erkrankungen mitbringen, wohnen hier.

Die Homepage des Hauses Röder weist ausdrücklich darauf hin, dass „Menschen mit akuten und chronischen Krankheiten, Behinderungen, gerontopsychiatrischen Krankheiten“ willkommen sind – und auch „Menschen in der letzten Pflegephase“, also kurz vor dem absehbar nahen Tod.

Eine solche Offenheit ist durchaus nicht selbstverständlich in der Altenpflegelandschaft. Karl-Gert Röder beschrieb das im Gespräch mit unserer Zeitung Mitte April so: Wenn jemand anderswo nicht unterkomme, „lösen wir das Problem. Wir tun, was möglich ist.“ Dass aber „diese sehr schwachen Leute als Erste das Zeitliche segnen – ich kann’s nicht ändern.“

Flächendeckende Tests in allen 61 Rems-Murr-Heimen

Und danach lässt sich oft kaum beurteilen, ob die Infektion nun wirklich die Todesursache im engeren Sinne war oder nur ein Begleit- vielleicht auch Beschleunigungsfaktor, der sich am Ende zu einer bereits für sich genommen tödlichen Krankheit hinzugesellt hat.

Dennoch, die Bilanz ist erschütternd: Im gesamten Rems-Murr-Kreis mit seinen 424 000 Einwohnern sind bislang 46 Menschen nach positivem Corona-Test verstorben; mehr als ein Viertel von ihnen im Haus Röder.

Dass Altenpflegeheime Brennpunkte in der Corona-Krise werden würden, stand von Anfang an zu befürchten. Der Landkreis testet deshalb alle 61 Rems-Murr-Heime flächendeckend durch, stark betroffene Heime gar gleich mehrmals, um Gefahrenherde früh zu erkennen beziehungsweise so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Für das Corona-Testteam an der Schorndorfer Klinik ist dies mittlerweile der absolute Schwerpunkt der Abstrich-Arbeit.