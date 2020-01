Schorndorf Nach Beschwerden: Klangstationen im Stadtpark umgerüstet

Schorndorf.

Die Forscherfabrik hat drei Klangstationen im Stadtpark nun umgerüstet, nachdem sich 60 Anwohner in einem offenen Brief über den Lärm der Stationen beschwert hatten. An den Klangstationen, die zur Forscherfabrik gehören und zur Gartenschau errichtet wurden, können Parkbesucher etwa mit Klöppel auf Platten oder Rohre schlagen oder verschiedene Figuren und Gegenstände drehen, die dadurch verschiedene Töne und Geräusche verursachen. Die Anwohner empfanden die Geräusche als Belästigung, eine Anwohnerin sprach Anfang November sogar von „Psychoterror“.