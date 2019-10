Schorndorf Neuer Aldi: Parksituation weiter angespannt

Schorndorf. Von den Kunden lang ersehnt, ist er endlich geöffnet: Der neue Aldi an der Waiblinger Straße in Schorndorf hat nach einem guten Jahr Bauzeit seine gläsernen Pforten geöffnet. Allerdings – mehr Parkplätze gibt es noch immer nicht. Erst muss das alte Gebäude abgerissen werden. Dann können an dieser Stelle neue Stellplätze entstehen.