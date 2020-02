Schorndorf Neuer Kindergarten in Haubersbronn vor Eröffnung

Schorndorf-Haubersbronn.

„Haben Sie auch schon nachgeschaut, ob nirgends Wasser reinkommt?“, scherzte – in Anspielung auf das Fiasko beim Bewegungskindergarten – Oberbürgermeister Matthias Klopfer, bevor er den neuen sechsgruppigen Kindergarten Haldenstraße in Haubersbronn als „sensationell“ lobte und bekannte, dass er bei einem solchen Kindergarten „mit viel Holz, viel Licht und viel Platz“ selber gerne noch einmal Kind wäre. Aber nicht nur von der äußeren und inneren Anmutung hat das neue Kinderhaus Modellcharakter, sondern auch, weil sich an ihm zeigen lässt, was mit seriellem Bauen mit einem Generalübernehmer, in diesem Fall mit der Firma Weizenegger aus Bad Wurzach, alles möglich ist – angefangen von der Rekordbauzeit von nicht einmal einem Jahr über den fest vereinbarten Fertigstellungstermin bis hin zur garantierten Bausumme von 4,35 Millionen Euro.