Schorndorf Neuer Pächter für die Skybar gefunden

Schorndorf.

Der Vermögensverwalter Flex Fonds hat einen neuen Pächter für die Skybar. Das hat das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. "Mit einem erfahrenen Stuttgarter Gastronomen, der mehrere Clubs und ein Restaurant in der Landeshauptstadt erfolgreich betreibt, wurde ein neuer 10-Jahres-Pachtvertrag abgeschlossen." Dass zwei von drei Geschäftsführern der neuen Betreibergesellschaft aus Schorndorf kommen, habe die Entscheidung über die Vergabe "nicht unwesentlich beeinflusst", heißt es weiter.