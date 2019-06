Schorndorf Neues aus dem Ziegelei- und Oskar-Frech-Seebad

Der Rechtsstreit um die Fliesen, die sich schon in allen Becken des 2008 eingeweihten Oskar-Frech-Seebades gelöst haben , ist noch nicht entschieden. Und Bäderbetriebsleiter Jörg Bay macht auch nicht den Eindruck, als sei ein schnelles Ende in Sicht. Passiert ist in der Zwischenzeit trotzdem etwas: „Mittlerweile“, sagt Bay, „sind in den Becken die Bodenfliesen komplett ausgetauscht“. Und bisher haben die neu verlegten Fliesen auch gehalten – mit Ausnahme von zwei Reihen, die sich im Sportbecken jetzt auf einer Länge von vier Metern gegeneinander aufgestellt haben.

Ein Schaden, der in einem Schwimmbad dieser Größe nach Bays Dafürhalten, immer mal entstehen kann – und der in der Woche vor den Sommerferien auch gerichtet werden soll. Während dieser Revisionswoche werden aber nicht nur die Fliesen- und Fugenleger im Hallenbad beschäftigt sein, sondern auch Maler, Schreiner und Elektriker. Außerdem bekommt die Ziegelsauna eine neue Innenkabine und neue Sitzbänke. Kostenpunkt: 60 000 Euro.

Lehrschwimmbecken: Bereits zu 80 Prozent mit Kursen belegt

Geschafft wird auch noch am neuen Lehrschwimmbecken auf der Ostseite des Hallenbads. Die Rohbauarbeiten sind mittlerweile abgeschossen, Elektrik, Lüftung und im Untergeschoss die Badewassertechnik eingebaut. „Wir sind im finalen Endausbau“, sagt Bay beim Baustellenbesuch. Werden die Fliesenleger und Schreiner planmäßig fertig, kann nach eineinhalb Jahren Bauzeit zu Beginn der Sommerferien der erste Probebetrieb starten.