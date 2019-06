Neugierig spickeln Passanten durchs Fenster, studieren die Speisekarte am Eingang, nicken anerkennend, treten ein, gucken sich neugierig um, setzen sich. Schon von außen ist zu sehen: Hier hat sich viel getan. Gediegen sieht’s hier aus: Vor der leicht glänzenden Wand in Schieferfarben hängen schlichte Design-Glühbirnen, darunter die Tische, einladend gedeckt. Direkt urban mutet die Einrichtung an. Und wen es Richtung der Toiletten verschlägt, der mag aufatmen. Frisch gefliest sind sie, in hellen Farben eingerichtet. Nicht’s ist mehr zu erkennen von der ehemaligen Einrichtung der Vorgängerkneipe. „Wir haben alles rausgerissen“, erklärt Vlassidis. Ein großes Fenster lässt Licht vom Gastraum in die komplett neu ausgestattete Küche hineinleuchten.

Name soll an Gottlieb Daimlers erste Ehefrau erinnern

Mit dem „Emma’s“ wollen die beiden Gastronomen an diesem Ort eine neue Ära einläuten, dies allerdings, ohne das alte „Gottlieb’s“ zu vergessen. Immerhin war es über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Treffpunkt für viele Schorndorfer. Drum auch der neue Name. Der soll nämlich an Emma Daimler erinnern, an Gottlieb Daimlers erste Ehefrau. Und so ist auch ihr Konterfei im Logo des neuen Cafés zu entdecken. Die Mutter von fünf Kindern zauberte stets die leckersten Speisen mit Zutaten aus dem heimischen Garten auf den Daimler’schen Tisch. Die schwäbischen Gerichte verewigte sie handschriftlich in einem Kochbuch. Und so gibt’s im „Emma’s“ nun schwäbische Leckereien, dazu aber auch Mediterranes. Immerhin habe die gute Emma auch gerne über den Tellerrand hinausgeschaut und Neues probiert, erklärt Georg Vlassidis die kulinarische Ausrichtung.

Das "Emma's" öffnet bereits um 8 Uhr

Und ja, der Name Vlassidis ist in Schorndorf kein unbekannter. Der 37-Jährige ist auch der Inhaber des Eiscafés „Santa Lucia“, das ebenfalls an der Höllgasse liegt. Geschäftspartner Mete Balci ist dort schon seit langem Mitarbeiter. Ansonsten gibt’s keine personellen Überschneidungen zwischen dem „Emma’s“ und dem „Santa Lucia“. Schließlich sind es zwei unterschiedliche Betriebe, mit unterschiedlichen Rechnungen. Schon morgens um 8 Uhr öffnet das „Emma’s“ seine Pforten. „So können die Leute schon vor der Arbeit zu uns zum Frühstück kommen“, freut sich Georg Vlassidis.