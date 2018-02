Schorndorf.

Das chinesische Neujahrsfest ist das wichtigste traditionelle Fest in China. Der Förderverein für deutsch-chinesische Freundschaft Schorndorf ist am Sonntag (25.2.) dieser Tradition gefolgt und hat anlässlich des Festes in Kooperation mit der Volkshochschule Schorndorf ein facettenreiches China in Form eines abwechslungsreichen Neujahrsmarktes präsentiert. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.