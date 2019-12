Schorndorf Nico Burkhardt will einen Stern für seinen Pfauen

Nico Burkhardt eröffnet ein weiteres Bistro „Chez Amis“

Nico Burkhardt hat sich in Schorndorf einen Traum verwirklicht und baut sich ein kleines gastronomisches Imperium auf. Neben einem Hotel, dem gut-bürgerlichen Restaurant Pfauen und dem Gourmetrestaurant Nico Burkhardt eröffnet er im Dezember unweit des Pfauen in der Höllgasse in der Hirschgasse 3 ein französisches Bistro namens „Chez Amis“. So ein Bistro, sind sich Bianca Vergeraki und ihr Bräutigam Nico Burkhardt einig, fehlte ihnen in der Daimlerstadt. Also machen sie selbst eins auf und laden Freunde französischer Küche zu ein bisschen „Paris-Feeling“ ein.

Noch macht Bianca Vergeraki im Erdgeschoss, gleich links neben dem Eingang des Pfauen, den Service für die acht Gourmetgäste, die in dem kleinen Raum an vier Tischen Platz finden. Offenheit ist ausdrücklich gewünscht. Ebenso ein gewisses Maß an Lockerheit. „Pinguin-Service“, wie es Burkhardt nennt, war gestern. „Den will keiner mehr haben.“ Den acht Gästen richtet der Chef gegenüber an der Bar die Gerichte her. Auch das werde gewünscht.

Selbst wenn die Speisen fürs Gasthaus und das Gourmetrestaurant im Prinzip aus derselben Küche stammen, gibt es die kleinen, aber feinen und entscheidenden Unterschiede in der Finesse. Nico Burkhardt legt großen Wert darauf, dass nur er für seine Feinschmecker da ist. Den Kochlöffel im gutbürgerlichen „Pfauen“ führt Klaus Jäschke als Küchenchef, ebenfalls ein Sternekoch aus dem ehemaligen Stuttgarter Yosh. Viele seiner Stammgäste aus dem Olivio begrüßt Burkhardt nun im Pfauen, was mit der S-Bahn auch nicht so weit ist und lediglich zwei Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt liegt. Und wer abends nach den sechs Gängen den Heimweg scheut, kann die Nacht in Burkhardts Hotel verbringen.

Auf die 15 Punkte im Gault&Millau angesprochen, merkt man Nick Burkhardt an, dass die beiden Kochmützen seinen eigenen Ansprüchen noch nicht genügen. Und über den Hinweis im Restaurantguide auf die „noch sehr kleine Weinkarte“, die nichts für Etikettentrinker sei, schüttelt er bloß den Kopf. Schließlich biete er 150 Weine an, seiner Meinung nach beinahe zu viele. Der Schwerpunkt der Karte liegt zwar auf Frankreich, aber es gebe auch Weine aus der Region. Als Weinliebhaber will er sich jedoch keinesfalls verzetteln und auch die Winzer persönlich kennen, deren Weine er ausschenkt. Auf die Frage, wie wichtig Wein beim Essen sei, antwortet Burkhardt: „Sehr wichtig!“ Er runde das Gericht ab.