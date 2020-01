Schorndorf Nutri-Score: Was kann die Nährwert-Ampel?

Schorndorf.

Verstecke Fettfallen und Zuckerbomben entlarven, das soll der Nutri-Score leisten – aber gelingt ihm das? Wer sich bewusst ernähren will, soll in Zukunft so manche Kaufentscheidung erleichtert bekommen. Der Nutri-Score, der in diesem Jahr eingeführt werden soll, bewertet Lebensmittel im Supermarkt nach ihren Inhaltsstoffen. In fünf Kategorien von A bis E und von Hellgrün zu Rot werden die Nahrungsmittel eingeteilt. Die Schorndorfer Ernährungsberaterin Sandra Mörstedt hat im Gespräch erklärt, wie das fünfteilige Ampelsystem beim Einkauf weiterhelfen kann.