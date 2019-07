Schorndorf OB Klopfer liefert sich Schlagabtausch mit der AfD

Insofern nämlich, um es vorwegzunehmen, als über die Besetzung des im Vorfeld von sieben auf vier Mitglieder verkleinerten Aufsichtsrates der Stadtbau nach einer Intervention der sich benachteiligt fühlenden AfD in Form einer öffentlichen Abstimmung entschieden worden ist. Was allerdings, wie die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Kommunales, Sonja Schnaberich-Lang im Nachgang zur Sitzung freimütig einräumte, formal nur dann korrekt gewesen wäre, wenn über die Besetzung des Aufsichtsrats – so wie das beim Stadtwerke-Aufsichtsrat und bei den beschließenden Ausschüssen der Fall war - im Vorfeld Einigung zwischen den Fraktionen erzielt worden wäre. Weil das beim Stadtbau-Aufsichtsrat, in dem bei fünf Fraktionen nur vier Sitze zu vergeben sind, aber nicht der Fall war, hätte eine geheime Wahl mit Stimmzetteln und einem sich an der Kommunalwahl orientierenden Auszählverfahren durchgeführt werden müssen, was aber zu vorgerückter Stunde versäumt und auch von Seiten der AfD-Fraktion nicht moniert worden ist.

Gleichwohl, so die zu diesem Fehler stehende Sonja Schnaberich-Lang, müsse dieser Wahlvorgang nun in der September-Sitzung nachgeholt werden, ohne dass sich am Ergebnis, dass die vier Sitze an die Fraktionen von CDU, SPD, FDP/FW und Bündnis 90/Die Grünen fallen, etwas ändern dürfte. AfD-Stadtrat Lars Haise hatte die entgegen einer ersten Absprache ohne Beisein eines AfD-Vertreters vereinbarte Verkleinerung des Stadtbau-Aufsichtsrates als „undemokratisch“ verurteilt, und seine Fraktion hatte ihren Protest in der Form zum Ausdruck gebracht, dass sie bei der Wahl von Hermann Beutel (CDU), Thomas Berger (SPD) und Sabine Brennenstuhl (FDP/FW) zu ehrenamtlichen Stellvertretern des Oberbürgermeisters jeweils mit Nein stimmte.

Klopfer zitiert Söder: Die AfD wird zur wahren NPD

Nach der AfD-kritischen Passage in seiner Rede zur Konstituierung des neuen Gemeinderats, in der Matthias Klopfer unter anderem das Söder-Zitat von der AfD, die zur wahren NPD werde, bemüht und dem Gauland-Zitat von den Verbrechen des Nationalsozialismus als „Vogelschiss der Geschichte“ die Gräueltaten der Waffen-SS in der französischen Partnerstadt Tulle gegenübergestellt hatte, kam es zum Schlagabtausch zwischen dem Vorsitzenden der dreiköpfigen AfD-Fraktion, Franz Laslo, und dem Oberbürgermeister. Ausgerechnet einen wie ihn, der sich schon immer für die Versöhnung mit den Juden stark gemacht habe – Laslo ist Betreiber des Beit-Shalom-Ladens in Schorndorf –, in die Nähe der NSDAP zu rücken, sei „unverschämt und ungeheuerlich“, beschwerte sich der AfD-Stadtrat.