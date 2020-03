Schorndorf.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer ist heute positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und es geht ihm gut. Dies hat die Stadtverwaltung am Sonntagabend per Mail mitgeteilt. Für Montag ist eine Pressekonferenz über Bildschirm angesetzt.