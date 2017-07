Schorndorf-Oberberken Alten Bohlenweg auf Ortsdurchfahrt freigebuddelt

Aus sumpfigen Gebieten ja, aber mitten in Oberberken? Warum Bauarbeiter erst vergangene Woche und am Wochenanfang noch einmal auf mehreren Metern aneinandergelegte Spaltbohlen ausgegraben haben, kann Hobby-Archäologe Roland Buggle sich nicht erklären. Doch er freut sich, dass die Arbeiter der Gruibinger Baufirma Moll so wachsam und sorgfältig waren und der Polier ihn umgehend informiert hat. So kann er sich als verlängerter Arm des Landesdenkmalamtes zumindest mit dem Fund beschäftigen – und womöglich neue Erkenntnisse gewinnen.

Alter der Spaltbohlen: Bestimmung am Bodensee

Von der 40 Meter entfernten ersten Fundstelle sind Holzproben bereits nach Esslingen ins Landesdenkmalamt geschickt, die dann zur dendrochronologischen Bestimmung nach Hemmenhofen am Bodensee kommen. Erst mit den Ergebnissen dieser Untersuchung, bei der die Jahresringe von Bäumen einer bestimmten Wachstumszeit zugeordnet werden, lässt sich etwas zum Alter der Holzstücke sagen, das von Buggle auf vielleicht 200 Jahre geschätzt, von der zuständigen Gebietskonservatorin des Landesdenkmalsamts ganz vage sogar Richtung Mittelalter datiert wurde. Das Straßenstück, in dem die Bohlen am Mittwoch vergangener Woche aufgetaucht sind, ist mittlerweile verfüllt. Doch vorher hat der Heimatforscher bis in den Abend hinein die Bohlen mit seinem Hakenkratzer vom Dreck befreit.

Ortsvorsteher: Kein sehr überraschender Fund

Und jetzt ein zweiter Fund – auf 70 und auf 100 Zentimeter Tiefe. Und es wird der letzte wohl nicht gewesen sein. Dass hier Holzbohlen zum Vorschein gekommen sind, überrascht Ortsvorsteher Siegbert Doring gar nicht so sehr: Er erinnert sich, dass bei Kanalarbeiten im Jahr 1956 „schon viel Holz rausgeholt wurde“. Die Eichenbohlen, weiß er noch, hat sein Vater dann zu Brennholz verarbeitet.

Spaltbohlen in dieser Anordnung "was Besonderes"

Auffällig ist für Roland Buggle, dass die Spalthölzer nicht zusammengefügt sind, sondern auf einer Breite von zwei Metern einfach nebeneinander im Lehmboden liegen. Und: An dieser Stelle gibt es auch nicht den typischen gelben, sondern grünen Letten, mit dem die Holzbohlen regelrecht verschmiert sind. Und egal, welchen Zweck sie erfüllten, Spaltbohlen in dieser Anordnung „sind was Besonderes“, sagt Roland Buggle und kann sich an einen ähnlichen Fund nicht erinnern. Bis Montagabend hat er die Fundstelle gemeinsam mit Ortsvorsteher Doring gesäubert und am Dienstagvormittag wurden dann zwischen 20 und 25 Proben zur weiteren Bestimmung fürs Landesdenkmalamt genommen.

Verzögerung der Bauarbeiten

Und mag die Hauptstraße in früherer Zeit auch über das Kloster Adelberg verlaufen sein, bei der Ortsdurchfahrt handelt es sich um eine „uralte Straße“ – Oberberken wurde im Jahr 1100 schließlich erstmals urkundlich erwähnt. Und hier hat Buggle rund um die Holzbohlen zwar nicht den berühmten Goldtaler gefunden, aber ein altes Hufeisen und ein Stück Pferdetränse. Für die Bauarbeiter freilich bedeuten solche Funde vor allem eines: Verzögerung. Bis Anfang August müssen sie den 200 Meter langen zweiten Bauabschnitt abgeschlossen haben, zur Not mit Samstagsschichten. Aktuell befinden sie sich bei der Hälfte.