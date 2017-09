Schorndorf-Oberberken.

Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Wangener Straße ist ein Skoda Superb beschädigt worden. Am Samstag zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer wohl beim Ein- oder Ausparkten gegen den Wagen. Ohne den Schaden in Höhe von circa 2000 Euro zu melden, flüchtete der Verursacher. Hinweise auf diesen nimmt nun die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.