Schorndorf Ortsdurchfahrt Oberberken voll gesperrt

In Unterberken sind die Wohngebiete Asperfeld und Geißhecken sowie das Gewerbegebiet von Schorndorf aus während der Bauzeit nur über Holzhausen zu erreichen. Die überörtliche Umleitung wird wie im vergangenen Jahr wieder eingerichtet. Der Anliegerverkehr in Oberberken bis Linsen- und Espenweg nördlich der Baustelle ist nur über Schorndorf beziehungsweise die Umleitungsstrecke über Adelberg möglich.

Biotonnen werden am Freitag abgeholt

In der genannten Woche sollten die Biotonnen geleert werden. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr informiert, dass der Biomüll in der Woche nach der Sperrung, am Freitag, 13. April, abgeholt wird, und zwar gemeinsam mit dem Restmüll.