Schorndorf Passant verhindert Fahrzeugbrand

Schorndorf.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag versucht ein Auto in Brand zu setzen. Ein Passant erkannte die Gefahr und durch schnelles Eingreifen Schlimmeres vermeiden konnte. Der Mann sah gegen 0.30 Uhr, wie Flammen aus dem hinteren Radkasten eines in der Lortzingstraße geparkten Renault Twingo loderten. Er konnte das Feuer im Keim ersticken und damit die Ausbreitung der Flammen auf das gesamte Fahrzeug vermeiden. Am Auto entstand trotzdem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kunststoffinnenverkleidung am Radlauf und Stoßstange nahm durch die Hitzeentwicklung Schaden.