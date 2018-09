Schorndorf.

Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer hat bei einem Unfall in Schorndorf schwere Verletzungen erlitten. Der Mann hatte am Samstag (8.9.) gegen 15.30 Uhr zusammen mit einer circa 20-köpfigen Radgruppe die Weilerstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehres am Kahler Platz befahren. Unachtsamkeit war laut Polizei der Grund, weshalb der Mann frontal und ungebremst mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Renault kollidierte. Durch den Aufprall mit dem flach abfallenden Fahrzeugheck wurde der 68Jährige schwer verletzt, obwohl er laut Polizei einen Sturzhelm getragen hatte. Am Pedelec entstand ein Gabelbruch, am Renault wurden die Karosserie und die linke Heckscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.