Schorndorf.

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 55-Jährige auf dem Radweg an der Feuerseestraße in Richtung Uhlandapotheke unterwegs. Eine 79-Jährige wollte mit ihrem Pkw in die Einfahrt der Apotheke einbiegen, übersah die Pedelec-Fahrerin und erfasste sie. Die 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.