Schorndorf Pfleiderer-Areal: Bau von 131 Wohnungen kann beginnen

Dazu kommt, dass auch in diesem Fall das Wohnraumversorgungskonzept der Stadt greift, was bedeutet, dass ein Wohnblock mit 35 mit öffentlichen Geldern geförderten Wohnungen an die Stadtbau veräußert wird, die diese Wohnungen dann entsprechend günstig vermietet. Was die Eigentumswohnungen angeht, so sind die ersten Wohnungen bereits so gut wie verkauft. Helmut Bayer geht davon aus, dass bis zum Jahresende rund ein Dutzend Kaufverträge unter Dach und Fach sind – und die Antwort auf seine Frage, welche Wohnung wohl zuerst verkauft worden ist, gibt er gleich selber: „Eine Penthouse-Wohnung.“

Ganz sicher kein billiger Spaß, wie auch ganz allgemein Wohnungen heutzutage nicht mehr zum Schnäppchenpreis zu bekommen sind. Auf Nachfrage des Oberbürgermeisters beziffert der Bonava-Regionalmanager die Kosten für eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf rund 250 000 Euro und die für eine Vier-Zimmer-Wohnung auf rund eine halbe Million Euro. Allein die Bau- und Handwerkerkosten seien heute um 20 bis 25 Prozent höher als noch vor zwei Jahren, sagt Bayer.

Für die Bäckerei mit Café gibt es schon einen Interessenten

Das von ASG Architekten in Schorndorf geplante Quartier „Im Mühlenviertel“ umfasst fünf Mehrfamilienhäuser, auf die die insgesamt 131 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohn- beziehungsweise Nutzfläche zwischen 53 und 169 Quadratmetern verteilt sind. An der Olgastraße wird im Erdgeschoss zudem voraussichtlich eine Bäckerei mit Café einziehen, für die es laut Helmut Bayer auch schon einen ernstzunehmenden Interessenten gibt.

Unterhalb des Ensembles entsteht eine zentrale Tiefgarage mit 129 Stellplätzen. Weitere Parkflächen, unter andrem mit Elektroladepunkten für Car-Sharing-Fahrzeuge, sind im Außenbereich der Gebäude vorgesehen. Vor allem mit der unmittelbaren Bahnhofsnähe verbindet der Bonava-Regionalmanager seine Hoffnung, „dass weniger Leute zwingend ihr eigenes Auto haben müssen“. Und insofern steht die Nachricht von der geplanten Modernisierung des Schorndorfer Bahnhofs durchaus in einem engeren Zusammenhang mit der Bebauung des Mühlenviertels – ebenso aber auch mit der des ehemaligen Breuninger-Areals.

„Wir sind nicht böse, dass das Quartier so offen angelegt wird“

Bauen und Wohnen in guter Nachbarschaft ist laut Helmut Bayer eine der Maximen von Bonava, einem der führenden Projektentwickler im Wohnbau in Nordeuropa, wo das Unternehmen seinen Ursprung hat, und in Deutschland. Und dabei gehe es nicht nur um gute Nachbarschaft innerhalb des Wohnquartiers, sondern auch nach außen. Und darauf, so Projektleiter Manuel Junker, sei auch während der Abbrucharbeiten geachtet worden.

Er habe sich bei allen an das künftige Wohngebiet angrenzenden Nachbarn noch einmal persönlich erkundigt, ob es während der Rückbauphase, die mit der Sprengung des alten Kamins begonnen hatte, Probleme gegeben habe, und keinerlei Klagen zu hören bekommen. Dem Anspruch „Wohnen in guter Nachbarschaft“ wird mit dem neuen Mühlenviertel selber vor allem dadurch Rechnung getragen, dass bei der Planung einerseits sehr viel Wert auf ansprechend gestaltete Freiräume und auf die Schaffung von Begegnungspunkten – im Außenbereich genauso wie in Form eines zentralen Gemeinschaftsraums mit Küche – gelegt worden ist und andererseits das neue Quartier auch nach und von außen sehr durchlässig und durchgängig gestaltet worden ist.

„Wir sind nicht böse, dass das Quartier so offen angelegt wird“, sagte Bayer in Anspielung darauf, dass bei dieser Gestaltung auch der von der Stadt eingesetzte Gestaltungsbeirat, dessen Interventionen Planer und Investoren meistens nicht von vornherein glücklich machen, seine Finger im Spiel hatte.