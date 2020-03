Schorndorf/Winnenden.

Pizzafreunde können seit wenigen Tagen mitten in der Nacht ihren Heißhunger stillen. Im Schorndorfer Industriegebiet in der Nähe des Toom-Baumarkts gibt es nun 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche Pizza. Auf einem Flachbildschirm können Kunden ihren gewünschten Pizzabelag auswählen und anschließend den angezeigten Betrag an dem Gerät bezahlen. Drei Minuten später kommt die Pizza in einem Karton aus einem Schlitz. Aber wie läuft das Ganze ab und wo kommen die Pizzen her? Die beiden Unternehmer Timo Munz und Ronny Fechner aus Winnenden lüften das Geheimnis des neuen Automaten.