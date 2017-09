Schorndorf.

Kurz nach seiner Inbetriebnahme fing am Donnerstag (31.08.) gegen 21 Uhr ein Pkw in der Wagener Straße Feuer. Die örtliche Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften im Einsatz. Der Schaden am Ford konnte bislang noch nicht beziffert werden. Als Brandursache scheint ein technischer Defekt als sehr wahrscheinlich.