Schorndorf Plastiksparen auch in der Corona-Krise

Schritt für Schritt hat die 27-Jährige, die in Tübingen Archäologie des Mittelalters studiert und gerade an ihrer Masterarbeit sitzt, vor sechs Jahren Plastikartikel aus ihrem Leben verbannt. Auf Schutzmaßnahmen in Corona-Zeiten würde auch sie, selbst wenn sie aus Plastik sind, nicht unbedingt verzichten. Doch in vielen anderen Bereichen sind Alternativen nach wie vor möglich. In einem Gespräch über den Online-Messagingdienst Skype hat sie verraten, in welchen Bereichen das aus ihrer Erfahrung am besten funktioniert.

Erster Versuch: Eine Alternative zum Deo