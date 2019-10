Areal Wiesenstraße in Schorndorf Platz für 91 neue Mietwohnungen

Stimmen aus dem Ausschuss

Es sei „kritisch, jetzt mit Sonderwünschen zu kommen“, meinte Grünen-Stadtrat Andreas Schneider mit Blick auf das sehr sozial ausgerichtete Projekt und beließ es beim Appell an die Bauherren, ökologische Belange soweit als möglich zu berücksichtigen. Gleichwohl merkte Schneiders Fraktionskollegin Friederike Köstlin kritisch an, dass die nur mit einer Erdüberdeckung von mindestens 50 Zentimetern geplante Tiefgarage eine vernünftige Gestaltung der Grünflächen erschweren könnte. Es müsse darauf geachtet werden, dass zwischen den Gebäuden „nicht nur Pseudo-Grün, sondern hochwertiges Grün“ wachse. Zumal auch einige Bäume wegfielen. Das sei zutreffend, aber die zur Flutmulde hin blieben allesamt erhalten, sagte Thorsten Donn und wies darauf hin, dass es durchaus auch flachwurzelnde Bauarten gebe, die zudem auch noch der Klimaerwärmung standhalten könnten. Was die ebenfalls angeregte Fassadenbegrünung angehe, so sei die, so Donn, erstens Sache des Bauherrn und zweites finanziell nicht gerade günstig. „Wir sollten aufpassen, dass wir die Remstalbaugenossenschaft nicht überfordern“, warnte in diesem Zusammenhang FDP/FW-Stadtrat Gerald Junginger.

SPD-Stadträtin Silke Olbrich wünschte sich vor allem deshalb eine sehr lockere und familiengerechte Gestaltung der Wohnanlage, weil die Wiesenstraße früher eine Wohngegend gewesen sei, in die man nicht so gerne gegangen sei – „was aber mittlerweile anders ist“. Die familienfreundliche und kindgerechte Ausgestaltung sei ja gerade einer der Hauptgründe gewesen, warum sich die Jury seinerzeit für diesen Entwurf entschieden habe, erwiderte Thorsten Donn.

Das Areal Wiesenstraße im Bestand: In einem ersten Bauabschnitt will die Remstalbaugenossenschaft die beiden mittleren Gebäudereihen (mit Ausnahme des weiß in Erscheinung tretenden privaten Wohngebäudes) und damit auch die seitherige und mittlerweile leer stehende Flüchtlingsunterkunft abreißen und durch eine neue und zeitgemäße Bebauung ersetzen. Luftbild: Habermann