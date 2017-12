Schorndorf/Plüderhausen Fußgänger angefahren

Plüderhausen.

Stationär musste eine 77-Jährige am Donnerstag (07.12) in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Frau überquerte gegen 10.40 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Hauptstraße und wurde dabei von einer 76-jährigen Mercedes-Fahrerin erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.