Schorndorf/Plüderhausen Stromkästen sabotiert - Strom- und Mobilfunkausfälle

Schorndorf/Plüderhausen.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte drei Stromkästen aufgebrochen, darin befindliche Sicherungen ausgeschraubt und teils entwendet. Betroffen hiervon war eine Versorgungsstation der Stadtwerke in Plüderhausen in der Wilhelm-Bahmüller-Straße sowie eine in Schorndorf im Hegnauhofweg.