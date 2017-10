Schorndorf/Plüderhausen Trafostationen aufgebrochen - mehrere tausend Euro Schaden

Schorndorf.

Aus drei verschiedenen Trafostationen haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag Sicherungen und Messeinrichtungen entwendet. Betroffen war in Plüderhausen eine Station im Berkener Weg und eine in der Wilhelm-Bahmüller-Straße sowie in Schonrdorf eine in der Wangener Straße.