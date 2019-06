Schorndorf AKTUALISIERUNG: Blitzeinschlag

Aktualisierung, Stand 18.55 Uhr: Offenbar hat der Blitz einen Dachstuhl in Brand gesetzt.

Aktualisierung, Stand 19.05 Uhr - die folgenden Angaben sind noch nicht durch eine Polizeimeldung abgesichert, vorerst also ohne Gewähr: Sechs Feuerwehrautos mit 30 Leuten im Einsatz, das Feuer ist offenbar bereits gelöscht.Gebrannt hatte die Isolierung im Dachgeschoss, der Löschangriff von innen scheint gelungen zu sein. Der Blitz habe mit einem "Mega-Knall" engeschlagen, schilderte ein Augen- und Ohrenzeuge unserem Fotografen vor Ort.

Aktualisierung, Stand 19.30 Uhr - der Schorndorfer Feuerwehrkommandant Jost Rube bestätigt: Situation im Griff; es habe gar kein richtig offenes Feuer gegeben. Der Blitz habe offenbar im First des Reihenhauses mit drei Hauseinheiten eingeschlagen, das zeige die Brandzehrung. Dämm-Material habe geglostet, man habe deshalb einige Teile herausgenommen, um eine Fortpflanzung des Feuers zu verhindern. Das Dach zu Löschzwecken abzudecken, sei aber nicht notwendig gewesen. Auch die Rußbelastung in der betroffenen Wohnung sei nicht allzu groß. Die ältere Dame, die dort wohnt, sei verständlicherweise aufgewühlt gewesen und deshalb vom Rettungsdienst versorgt worden. Verletzt wurde aber niemand. Unterm Strich: sehr aufregend für die Betroffene, aber nicht katastrophal dramatisch in den Auswirkungen.