Schorndorf.

Eine Frau hat am Montagmittag (24.02.) einen Polizeieinsatz am Schorndorfer Bahnhof ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau über Notruf gemeldet, sie habe am Bahnhof einen jungen Mann mit Vollbart gesehen, der einen Sprengstoffgürtel getragen habe und am Oberkörper verkabelt sei. Außerdem habe der Mann das Wort "Bombe" gerufen. Wenige Minuten später nahm die Polizei einen 26-jährigen Mann neben dem Bahnhofsgebäude vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass die stark betrunkene Anruferin wohl einer Sinnestäuschung unterlegen war. Der Tatverdächtige war ebenfalls deutlich alkoholisiert, hatte aber weder einen Sprengstoffgürtel noch sonstige gefährliche Gegenstände dabei. Bei den von der Frau gesehenen Drähten am Oberkörper des Mannes handelte es sich um offen getragene Kopfhörer. Der 26-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Während des Einsatzes war die Rosenstraße entlang des Bahnhofs gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.