Schorndorf Probleme im Postturm: Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Jahr 2017 klagten Anleger zweier Fonds, weil die Ausschüttungen gestrichen worden waren. Entgegen der Darstellungen des Fonds seien die Anlegergelder nicht schwerpunktmäßig in Immobilien investiert worden, sondern auch in Wertpapiere, Rohstoffe und andere Fondsbeteiligungen.

Zu teuer an Fonds verkauft?

Im Mai 2018 durchsuchten Fahnder von Staatsanwaltschaft und Polizei nach einer anonymen Anzeige die Schorndorfer Firmenzentrale sowie weitere Objekte in Stuttgart und Berlin. Der Vorwurf: Gerald Feig, der das „Postturm-Carré“, zu dem der neu gebaute 40 Meter hohe Turm und zwei sanierte Altbauten gehören, als Investor finanziert hat, soll das Objekt zu einem überhöhten Preis an den von ihm gemanagten Fonds verkauft haben. Offenbar gibt es Zweifel, dass Mieteinnahmen und Werbetafel – die übrigens immer noch auf die Blumenausstellung der Gartenschau aufmerksam macht – am Postturm so viel Geld abwerfen, dass die 12,5 Millionen Euro, für die das Carré vor rund sieben Jahren ins Portfolio von Flex-Fonds kam, gerechtfertigt sind. Die Anleger sollen betrogen und um gute zwei Millionen Euro geschädigt worden sein.

Feig selbst sieht sich zu Unrecht beschuldigt. In einer Pressemitteilung Anfang Mai 2018 beteuerte er: „Wir sind absolut sicher, dass wir diesen Verdacht zeitnah ausräumen können.“ Die damals verlangten 12,5 Millionen Euro hätten im Juli 2013 fast genau der Summe entsprochen, die er als Investor in das Projekt gesteckt habe. Damals wurde das Bauprojekt von der Flex-Fonds-Gruppe an die Fondsgesellschaft übergeben. Der Betrag habe „vertrags- und prospektkonform“ dem 16-Fachen der zu diesem Termin erzielbaren Jahresnettomiete entsprochen. Daran hatten Staatsanwaltschaft und eine Objektgesellschaft, die 2014 ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, offenbar Zweifel. Entschieden ist noch nichts: Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer – mittlerweile seit eineinhalb Jahren.