Schorndorf Rad-Unfall wegen Corona-Abstand

Die Corona-Abstandsregel war mitbeteiligt an einem Unfall am Freitag. Gegen 11.45 Uhr ging eine 63 Jahre alte Frau auf der Kaiserstraße am linken Fahrbahnrand von Schorndorf in Richtung Schlichten, als ihr mehrere Radfahrer entgegenkamen. Da die Frau die Radler zum Einhalten eines Abstandes bringen wollte, streckte sie ihren Arm aus. Aufgrund dessen erschrak ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer, wich nach links aus und stieß mit dem Rad eines neben ihm fahrenden Mannes zusammen. Beide Radfahrer stürzten. Während der 37-jährige wartete, fuhr nach kurzem Gespräch der zweite Fahrradfahrer weiter. Der Mann, der in einem Kindersitz seinen zwei Jahre alten Sohn dabeihatte, wurde leicht verletzt. Der Bub im Kindersitz erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Fußgängerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.