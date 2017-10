Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagabend gegen 18.40 Uhr in Schorndorf ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Richard-Kapphan-Straße. Zum Unfallhergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Der Radler war demnach schon vor dem Eintreffen der Polizeistreife mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden.