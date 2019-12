Schorndorf Räuberische Jugendbande in Schorndorf?

Der dritte Täter, der hinzukam, als der Geschädigte bereits am Boden lag war 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte kurze, nach oben gegelte Haare, Pickel im Gesicht und trug ein rot-weiß kariertes Hemd (oder eine rot-weiß karierte Jacke).

Erst am Donnerstag hatte ein Jugendlicher bei der Polizei angegeben, von drei Personen in der S-Bahn bedroht und körperlich angegangen worden zu sein. Zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger wurden anschließend festgenommen. Zwei Tage zuvor war hatten Jugendliche in einer S2 am Schorndorfer Bahnhof versucht, einer 18-Jährigen das Handy zu entreißen. Bei den Tätern soll es sich um drei bis sechs Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren gehandelt haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, wird ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.