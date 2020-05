Am Freitag gegen 14 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in Schorndorf in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Unbekannte hatten mehrere Fenster an einem Gebäude eingeworfen. Die Scheiben gingen zu Bruch. Zudem hatten die Zerstörer am Geländer des Rohbaus ein Plakat angebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.