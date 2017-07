Schorndorf Raub auf Tankstelle: Polizei sucht anonymen Zeugen

Die Person hatte in der Nacht zum Sonntag an einem Privat-Pkw eines Polizeibeamten, welcher im Hof des Polizeireviers abgestellt war, eine Nachricht hinterlassen. Der Beamte fand die Nachricht am Sonntagmorgen nach Ende seiner Nachtschicht und leitete sie sofort weiter.

Der Zeuge hat sich leider nicht zu erkennen gegeben, weshalb die Kripo Waiblingen diesen nun bittet, sich zu melden. Die Kripo benötigt dringend Informationen des Zeugen, um die Ermittlungen fortführen zu können.

Er wird gebeten, sich bei der Kripo Waiblingen, Telefon 07151/950-0 zu melden.