Schorndorf Raubüberfall auf Bäckerei

Schorndorf.

Ein Unbekannter hat eine Bäckerei überfallen und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr betrat ein circa 30 bis 40-jähriger Mann das Geschäft in der Urbanstraße in Schorndorf. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der bewaffnete Räuber hinter den Tresen ging, um den Kasseneinsatz selbst an sich zu nehmen, ist es zu einem Gerangel mit der Angestellten gekommen. Die 54-Jährige wollte den Einsatz festhalten, woraufhin der Unbekannte die Frau zur Seite stieß. Die Angestellte stürzte auf ein Glasregal und zog sich leichte Schnittverletzungen zu.