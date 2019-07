Schorndorf Rekordstart in die Jubiläums-SchoWo

Schorndorf.

Der Oberbürgermeister gab einen Teil seiner Rede „zu Protokoll“ und erledigte den Fassanstich mit einem Schlag – passend zur 50+1-Jubiläums-Schowo, aber passend vor allem mit Blick auf das, was vom und am Himmel dräute. Trotz einsetzenden Regens war die SchWo-Eröffnung am Freitagabend dennoch gut besucht.