Schorndorf Remsbrücke im „Alten Baumwasen“ eingeweiht

Die Brücke, so Klopfer im Rahmen der kleinen Einweihungsfeier, sei einerseits ein sozialpolitisches Projekt, weil sie einem langgehegten Wunsch der Anwohner des Wohngebiets Untere Uferstraße/Gerberstraße entspreche und weil sie dieses Wohnquartier aufwerte, und andererseits ein wichtiger Lückenschluss, der den kürzlich erst als Vier-Sterne-Radweg ausgezeichneten Remstalradweg vollends komplettiere.

„Radwege halten sich nicht an kommunale Grenzen“, sagte der Landrat und machte schon mal Appetit auf das nächste große Projekt, einen Radschnellweg von Fellbach nach Schorndorf, für den die Förderanträge in seinem Amt in der Schublade ganz oben lägen. Und der Oberbürgermeister versprach den anwesenden Radlern, die Stadt werde auch gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat „nicht lockerlassen“ und weiter an der Verbesserung des Schorndorfer Radwegenetzes arbeiten.

Der Unterbau ist niedriger, die Rampen sind kürzer

An der Stelle, wo einmal eine sogenannte Stuttgarter Holzbrücke geplant war, die dann aber kostenmäßig aus dem Ruder gelaufen ist und auch technisch nur sehr aufwendig zu realisieren gewesen wäre – nicht zuletzt wegen der erforderlichen barrierefreien Rampen –, steht jetzt eine von Hans-Peter Sieg geplante ästhetisch ansprechende Alu-Fachwerkbrücke in kräftigem Rotbraun. Sie hat eine Spannweiter von 32 Metern und ist drei Meter breit – und hat im Gegensatz zur ursprünglich vorgesehenen Holzbrücke mit einem Unterbau von nur 31 Zentimetern eine wesentlich geringere Höhe und benötigt, daraus resultierend, wesentlich kürzere Rampen, die ja wegen der geforderten Barrierefreiheit keine größere Steigung als sechs Prozent aufweisen dürfen. Nicht zuletzt das Rampenlabyrinth war es gewesen, was den Gemeinderat außer den Kosten an der Stuttgarter Holzbrücke gestört hatte.