Schorndorf/Rudersberg 25 Jahre "Wiesel": Stationen einer Erfolgsgeschichte

2010 war es dann so weit. Am 8. Mai fuhr der erste Dampfzug der Schwäbischen Waldbahn nach Welzheim. Ermöglicht hatte die Inbetriebnahme der Touristikbahn nicht zuletzt das ehrenamtliche Engagement der mehr als 200 Mitglieder des Fördervereins Welzheimer Bahn.

Wer machte das Wunder „Wiesel“ möglich?

Wie bei so vielen Nebenstrecken im Land hätte das Desinteresse der Bahn auch hier das Ende der Wieslauftalbahn bedeuten können. Die Strecke wäre langsam verfallen und in Vergessenheit geraten. Nicht zuletzt Bahn-Enthusiasten wie der frühere Welzheimer Bürgermeister Hermann Holzner hielten an der Idee eines Zugverkehrs fest, auch wenn vielen anderen ein Radweg auf der stillgelegten Bahnstrecke lieber gewesen wäre. Aus touristischer Sicht eine ebenso reizvolle Idee wie die Schwäbische Waldbahn, mit der die Strecke Rudersberg-Welzheim dank des rührigen Engagements vieler Ehrenamtlicher wieder zum Leben erweckt worden war. Dass am 8. Mai 2010 wieder ein echter Zug in den Bahnhof Welzheim einfahren würde, hätte Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre kaum jemand für möglich gehalten. 1992 haben der Landkreis, die Stadt Schorndorf und die Gemeinde Rudersberg den Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn gegründet und die Strecke der Bahn für den symbolischen Betrag von einem Euro abgekauft. Da die Bahnstrecke aber ziemlich marode war, kosteten die Sanierung und neue Fahrzeuge weitere 20 Millionen Mark. Am 1. Januar 1995 pfiff Landrat Horst Lässing als Bahnhofswärter die erste Fahrt des „Wiesels“ an, wie die fünf Züge bald genannt wurden.

Landrat Horst Lässing schmiss kurzerhand den Fahrplan über den Haufen und legte die erste Fahrt eines Wiesels kurzerhand um eine halbe Stunde vor. Er stieß damit vor allem seine Partner im Zweckverband, allen voran den Schorndorfer Oberbürgermeister Winfried Kübler, vor den Kopf. – 1992 hatte der Rems-Murr-Kreis zusammen mit der Stadt Schorndorf und der Gemeinde Rudersberg den Zweckverband Wieslauftalbahn gegründet. Für eine symbolische Mark kaufte der Verband der Deutschen Bundesbahn die Strecke ab, die ihrerseits zur Sanierung 6,5 Millionen Mark beisteuerte. Mehr als 20 Millionen Mark kosteten die fünf neuen Fahrzeuge und die Streckensanierung, um den neuen Wiesel aufs Gleis zu bringen. Seither hat der Zweckverband viele weitere Millionen investiert, um die Wieslauftalbahn auf der Spur zu halten.

Was wäre, wenn im Wieslauftal keine Züge fahren würden, sondern die Schüler und Pendler auf Busse angewiesen wären?

Wie sinnvoll aus heutiger Sicht diese Entscheidung war, den Zugverkehr aufrechtzuerhalten, machte Prof. Ralf Wörner von der Hochschule Esslingen kürzlich im Verkehrsausschuss des Kreistags deutlich. Angesichts der Auto- und Lkw-Lawinen auf den Straßen wies er auf die Staus in Haubersbronn hin, in denen Tag für Tag auch die Busse aus dem Wieslauftal stecken würden – und zu unzumutbarer Fahrtdauer führen würden. Der Professor am Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität untersucht, ob die in die Jahre gekommenen heutigen Diesel-Züge nicht durch welche mit Wasserstoffantrieb ersetzt werden können.

Der Wiesel ist übrigens zuverlässig und pünktlich wie einst die sprichwörtliche Eisenbahn. Die 3-Minuten-Pünktlichkeit liegt bei mehr als 99 Prozent. Zum Vergleich: Die 3-Minuten-Pünktlichkeit der S 2, an die der Wiesel in Schorndorf sowie an den Regionalexpress Anschluss hat, lag im vergangenen Jahr bei 78,5 Prozent.

Für Horst Windeisen ist der Wiesel schlicht eine Erfolgsgeschichte. Er ist Geschäftsführer der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG), die den Wiesel im Auftrag des Zweckverbandes betreibt. Übrigens die erste Bahn in kommunaler Hoheit im Land. Für die WEG war das Wieslauftal der Einstieg in den Betrieb dreier weiterer Nebenstrecken in der Region, die allesamt aus Waiblingen gesteuert werden. Im letzten Vierteljahrhundert hat der Wiesel sein Fahrangebot stetig ausgeweitet. Die Strecke wurde nach Oberndorf verlängert, wo das Schulzentrum in Rudersberg ist: attraktiv für Schüler. Gleise und Brücken wurden erneuert, der Komfort verbessert. Was Horst Windeisen zum letzten Glück als Eisenbahner fehlt, ist, dass moderne Wiesel-Züge eines Tages auch sonntags nach Rudersberg rollen.

Wie schaut die Zukunft des „Wiesels“ aus?

Am besten sollte der Wiesel jedoch keine Dieselfahne mehr hinter sich herziehen, sondern klimafreundlich und emissionsfrei mit Wasserstoffantrieb fahren. Eine durchaus realistische Perspektive, versicherte Professor Ralf Wörner den Kreisräten – und erschwinglich. Noch allerdings sind die Kosten für Wasserstoffantrieb etwas höher als für Diesel, doch das könne und werde sich ändern. Dass überhaupt diese Chance eines emissionsfreien Wiesels besteht, ist übrigens dem Veto des ehemaligen Rudersberger Bürgermeisters Martin Kaufmann zu verdanken, der darüber mit den beiden Partnern im Zweckverband über Kreuz geriet. Landrat Johannes Fuchs und der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatten 2014 nämlich ein Schnäppchenangebot im Auge: Fünf moderne, aber auch nicht mehr ganz neue Regio-Shuttles für rund 14 Millionen Euro sollten die alten „NE 81“ ersetzen.

Im Schwarzwald war Ende 2019 der Testzug Coradia iLint von Alstom unterwegs. Weil die alten Wiesel mit Dieselmotoren vom Typ „NE81“ ersetzt werden müssen, überlegt der Zweckverband, auf emissionsfreien Wasserstoff umzustellen. Das Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität der Hochschule Esslingen unterstützt den Verband bei den Plänen. Prof. Ralf Wörner sieht gute Chancen. Die Betriebskosten je Kilometer liegen bei Wasserstoff aktuell gut einen Euro höher als beim Diesel. Doch in Zukunft wird sich die Differenz zugunsten eines klimafreundlichen Antriebs eher verringern.

Wie realistisch ist es, dass die Züge emissionsfrei angetrieben werden?

Eine Elektrifizierung der Wieslauftalbahn, so ergab ein Gutachten, lohnt sich nicht, zumal der Zweckverband dafür keine Bundes- und Landeszuschüsse in Aussicht hatte. Schon dank der zu erwartenden Zuschüsse sind nun die Weichen für einen emissionsfreien Wiesel gestellt, dessen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kommt und der in Waiblingen hergestellt wird.

Mehr als 4000 Fahrgäste nutzen täglich die 11,5 Kilometer lange Nebenbahn R 61, die im 30-Minuten-Takt zwischen Schorndorf und Rudersberg pendelt. Seit der Eröffnung 1995 sind neue Gleise und Schwellen verlegt worden, wurde eine neue Leit- und Sicherheitstechnik installiert und die Remsbrücke in Haubersbronn erneuert. Auch die Bahnsteige werden modernisiert und sollen bis 2021 allesamt barrierefrei sein.