Schorndorf Sanierungsarbeiten an Schulen: Die Zeit wird knapp

„Es sieht ein bisschen aus wie im Krieg“, sagt denn auch die gelernte Bauingenieurin Ina Mayer, die auch dieses Projekt betreut und Bauen im Bestand „immer spannend“ findet. „Bei den WCs waren wir der Schule gegenüber im Wort“, sagt Thorsten Englert mit Verweis darauf, dass eine Anpassung auch deshalb dringend geboten war, weil der weibliche Anteil sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

750 000 Euro werden ins MPG investiert

Neben dem WC-Block werden auch zwei Physiksäle, zwei Vorbereitungsräume und zwei Büros für die Physik-Lehrkräfte umgebaut und saniert. Umgebaut deshalb weil sich die Physikräume mit den ansteigenden Sitzreihen überlebt haben. Stattdessen sollen die Tische in den Räumen frei bewegbar sein, so dass die Schüler auch in Gruppen arbeiten können.

Außerdem wird in den Sälen ein hochmodernes System installiert, bei dem alle Anschlüsse für Strom, Gas und Internet an ausklappbaren Armen an der Decke angebracht sind. Einen Wermutstropfen allerdings gibt’s: Obwohl frühzeitig ausgeschrieben worden ist, wird die technische Ausstattung der beiden Physikräume nicht bis zum Schuljahresbeginn erfolgen können, weil die entsprechenden Fachfimen, von denen es gar nicht so viele gibt, laut Ina Mayer mittlerweile Lieferzeiten bis zu 30 Wochen haben.

750 000 Euro werden in diesem Jahr ins Max-Planck-Gymnasium investiert, und doch stehen für die nächsten Jahre ganz andere Summen im Raum, steht doch, ähnlich wie aktuell schon bei der benachbarten Gottlieb-Daimler-Realschule, eine Generalsanierung der Schule an, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Da laufe gerade eine Machbarkeitsstudie, in der nicht nur Aufwand und Kosten für eine energetische und optische Sanierung, sondern auch für eine zeitgemäße Digitalisierung ermittelt würden, sagt der Erste Bürgermeister. „Und dann werden wir versuchen, das Ganze in Scheiben zu schneiden und auf mehrere Abschnitte und Jahre zu verteilen.“

Daimler-Realschule: Erster Abschnitt bis Ende des Jahres abgeschlossen

Womit der Bogen geschlagen wäre zur sich über die Jahre 2018 bis 2022 hinziehenden Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule, bei der Projektleiterin Tonia Fiebich zufolge der erste Abschnitt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Auch da geht es nicht nur um eine energetische und kosmetische Sanierung von außen, sondern auch darum, für die Schule selber einen Mehrwert durch eine moderne digitale Ausstattung zu erzielen.

Die Ausschreibung dafür wird gerade vorbereitet. Was beim ersten Abschnitt schon passiert ist, ist der komplette Rückbau der aus dem Jahr 1973 stammenden Leichtbaufassade und der Neuaufbau einer bauphysikalisch hochwertigen Fassade, die erstens komplett schadstofffrei ist und zweitens eine hohe Dämm- und Speicherwirkung aufweist. Die neuen Fensterbänder verfügen über einbruchs- und witterungssichere Lüftungsklappen, mit denen das Gebäude an heißen Sommertagen über Nacht heruntergekühlt werden kann. Und im Gebäudinneren ist gerade die Umwandlung der ehemaligen Elternküche in ein weiteres Klassenzimmer (Handarbeitsraum) im Gange.

Inklusive Medienausstattung und Neugestaltung der Außenanlagen würden insgesamt 13,5 Millionen Euro investiert, sagt Thorsten Englert, der froh ist, dass die Schule so gut mitzieht und die mit der Sanierung verbundenen Belastungen – abgemildert durch die Ausweichmöglichkeit in die ehemalige Karl-Friedrich-Reinhard-Werkrealschule – so geduldig erträgt. Aber, so Englerts Versprechen: „Zum Schluss gibt’s dafür auch was richtig Gutes.“