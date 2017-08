Schorndorf Schaufenster beschossen

Schorndorf.

Die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Gottlieb-Daimler-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag beschossen worden. Mindestens einmal wurde ein Schuss abgegeben. In der Nachbarschaft wurden nach Polizeiangaben gegen zwei Uhr entsprechende Geräusche wahrgenommen. Die Ermittlungen dauern an.