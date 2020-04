Schorndorf Schlange stehen: Post schränkt Öffnungszeiten ein

Postbank-Filiale: Nur noch halbtags geöffnet

Ab sofort ist die Schorndorfer Postbank-Filiale also nur noch halbtags besetzt. Montags und donnerstags von 12 bis 17.30 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 14.30 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Außerdem dürfen nur drei Kunden gleichzeitig in der Filiale sein, diejenigen, die aktuell an den zwei Schaltern bedient werden, und einer im Wartebereich. Dies zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Der Mitarbeiter eines Security-Dienstes regelt in Schorndorf den Einlass, außerdem sorgt er für ausreichend Abstand unter den in der Schlange Wartenden. „Inzwischen haben sich die Leute aber gut dran gewöhnt“, berichtet er heute. Am Anfang hätte es noch mehr Unruhe gegeben.

Die Wartenden am Mittwochvormittag nehmen es gelassen. Im frühlingshaften Sonnenschein harren sie der Dinge, die da kommen, halten geduldig den Mindestabstand ein. Helga Knauß-Auwärter steht mit zwei Paketen unterm Arm in der Schlange. Gestern hat sie’s schon mal versucht, da war geschlossen. Jetzt hat sie mehr Zeit als sonst eingeplant fürs Wegbringen von Kundenpost. Üblicherweise nutzt sie dafür eine kleine Postagentur im innenstädtischen Schreibwarenladen. Der hat aber aktuell auch geschlossen. Ein paar Meter weiter wartet Markus Kugler, Familienvater im Urlaub und eigentlich mitten im Hausumbau. Den Fahrradhelm auf dem Kopf hat er sich in die Schlange eingereiht, in der Hand einen Abholzettel. Seit zehn Minuten stehe er hier schon, noch mal so lange wird’s wohl dauern. Was er abholen will? „Das Ostergeschenk für den Patenzwerg, eine Handyhülle.“

Klar. Es östert. Und - was die Post betrifft - so sehr, wie lange schon nicht mehr. Für sie ist aktuell Hochsaison, geradezu ein kleines Weihnachten. Das Kontaktverbot zwingt Großeltern und Eltern, über den Postweg den Osterhasen zu spielen. Die Geschäftsschließungen treiben den Online-Handel an. Zum einen, weil die Kunden mehr bestellen, zum anderen, weil etliche Einzelhändler nun auch neu in den Online-Handel eingestiegen sind, schlicht um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Also tragen die Paketboten und Briefträger Päckchen und Pakete von einem Ort zum anderen und halten wie auch die Mitarbeiter in den Filialen mit ihrem Einsatz die Wirtschaft am Laufen. „Das ist für uns eine Situation, wie wir sie aus der Vorweihnachtszeit kennen“, erklärt Iris Laduch am Telefon.

Man wisse, dass die aktuellen Maßnahmen einen Einschnitt in die Komfortzone der Kunden bedeuten, erklärt Laduch, bittet aber dennoch um Verständnis. Immerhin würden die verbliebenen Mitarbeiter unter einem enormen Sicherheitsrisiko für die eigene Gesundheit dafür sorgen, dass der „Versorgungsauftrag“ erfüllt werden könne.

Gleichzeitig versuchen die Zusteller, Paketboten und Briefträger, den persönlichen Kontakt mit den Kunden möglichst gering zu halten. Unterschriften zur Bestätigung einer Sendung sind nicht mehr nötig. Oftmals werden die Pakete nach Absprache einfach an einem vereinbarten Ort abgestellt.