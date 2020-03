Schorndorf Schmierereien in Bahnunterführung: Alterswehr gibt auf

Zuletzt großflächig gestrichen und auf Hochglanz gebracht worden ist die Bahnunterführung, die auch als Verbindung zwischen der Rosen- und der Grabenstraße fungiert, vor der Remstal-Gartenschau im vergangenen Jahr. Seither ist es zwar auch immer wieder zu räumlich begrenzten Schmierereien und Sprühereien gekommen, die aber mit vergleichsweise geringem Zeit- und Materialaufwand überdeckt werden konnten. Aber das, was jetzt auf die Wände geschmiert worden ist, macht auch den Leiter des städtischen Fachbereichs Infrastruktur, Herbert Schuck, fassungslos – und erinnert ihn fatal an noch gar nicht so lange zurückliegenden Vandalismus im Bereich des Burg-Gymnasiums und der Schlosswallschule, der einer Gruppe von Jugendlichen zugeschrieben wurde, die sich dort gerne getroffen hat.

Unter all den Schmierereien auch eine gut leserliche Handynummer

Im konkreten Fall fragt sich Schuck vor allem, wie es sein konnte, dass die Täter – denn um das Werk eines Einzelnen kann es sich beim räumliche Ausmaß der Schmierereien nicht handeln – überhaupt nicht gestört oder zumindest nicht beobachtet wurden. Obwohl die ganze Aktion sicher ihre Zeit gebraucht habe. Immerhin, so Schuck, handle es sich bei der Unterführung um einen auch in Corona-Zeiten durchaus häufig frequentierten Durchgang. Andererseits: Wer traut sich als unbescholtener Bürger schon zwischen, sagen wir mal, ein und vier Uhr nachts alleine in die Unterführung – zumal der Bahnhof und sein Umfeld in den vergangenen Wochen ohnehin nicht den besten Ruf hatten. Gleichwohl ist seitens der Stadt Anzeige erstattet und werden von der Polizei Zeugen gesucht, und vielleicht, so die Hoffnung von Herbert Schuck, haben die Täter selber einen Hinweis geliefert. Denn unter all dem, was da auf die Wände geschmiert, gesprüht und gekritzelt wurde, war auch eine gut leserliche Handynummer. Und die könnte, wenn sie denn einer Person – und das muss nicht zwingend einer der Beteiligten selber sein – zugeordnet werden könnte, zumindest auf Umwegen einen Hinweis auf die Täter geben.